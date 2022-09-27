Все разделы
Укр / Рус

БЭБ составило санкционный список связанных с Россией и Беларусью компаний

Вторник, 27 сентября 2022, 15:36 - Анастасия Жарикова

Бюро экономической безопасности определило и согласовало с соответствующими госорганами 23 связанных с Россией и Беларусью юридических лиц, которые рекомендуют включить в санкционный список.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предустановленная стоимость активов этих компаний составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн. наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн. грн. тому подобное.

В список попали компании импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии и другие.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Бюро уже направили на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно 23 юридических лиц, деятельность которых пов связана с РФ и РБ, в том числе через оффшорные компании.

Аналитики ведомства исследовали структуру собственности и финансово-хозяйственную деятельность указанных компаний и установили, что они находятся под контролем России и Белоруссии.

Также они пришли к выводу, что деятельность компаний обеспечивает финансирование государств-агрессоров, через уплату налогов в бюджеты РФ и РБ. Это соответственно создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

После согласования перечня юридических лиц Межведомственной рабочей группой, список будет передан Кабинету Министров для направления в СНБО для применения санкций.

"Указанные юридические лица предлагается лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их обязательств перед странами-агрессорами.

Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, соглашаются с соответствующими органами", – добавил директор БЭБ Вадим Мельник.

О вступлении в силу решения СНБО проинформируют и компетентные органы ЕС, США, Канады и других государств для рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Читайте также: Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

Напоминаем:

В Украине готовятся к введению новых пакетов санкций, и первые решения могут относиться к российским олигархам – в НАПК предлагают объявить все санкции до января 2023 года.



БЭБ санкции Россия Беларусь война
Материалы по теме
БЭБ разоблачило украинку, переправившую за границу незадекларированные 3,6 миллиона евро 22 сентября 2022, 13:36
БЭБ разоблачило "конвертационный" центр, обналичивший 3,5 миллиарда 19 сентября 2022, 17:21
БЭБ говорит, что компании "известного бизнесмена" не уплатили налоги на 20 миллионов. По данным ЭП – это Ярославский 15 сентября 2022, 11:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте