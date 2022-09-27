БЭБ составило санкционный список связанных с Россией и Беларусью компаний

Бюро экономической безопасности определило и согласовало с соответствующими госорганами 23 связанных с Россией и Беларусью юридических лиц, которые рекомендуют включить в санкционный список.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предустановленная стоимость активов этих компаний составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн. наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн. грн. тому подобное.

В список попали компании импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии и другие.

В ведомстве рассказали, что сотрудники Бюро уже направили на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" относительно 23 юридических лиц, деятельность которых пов связана с РФ и РБ, в том числе через оффшорные компании.

Аналитики ведомства исследовали структуру собственности и финансово-хозяйственную деятельность указанных компаний и установили, что они находятся под контролем России и Белоруссии.

Также они пришли к выводу, что деятельность компаний обеспечивает финансирование государств-агрессоров, через уплату налогов в бюджеты РФ и РБ. Это соответственно создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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После согласования перечня юридических лиц Межведомственной рабочей группой, список будет передан Кабинету Министров для направления в СНБО для применения санкций.

"Указанные юридические лица предлагается лишить права пользоваться и распоряжаться принадлежащими им активами. Также для них будет заблокирована возможность вывода капитала за пределы Украины и остановлено выполнение их обязательств перед странами-агрессорами.

Это только первый перечень таких компаний, процесс пополнения списка предприятий для введения санкций продолжается. Еще два списка с 25 и 54 субъектами хозяйственной деятельности, которые БЭБ рекомендует включить в санкционные списки, соглашаются с соответствующими органами", – добавил директор БЭБ Вадим Мельник.

О вступлении в силу решения СНБО проинформируют и компетентные органы ЕС, США, Канады и других государств для рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

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В Украине готовятся к введению новых пакетов санкций, и первые решения могут относиться к российским олигархам – в НАПК предлагают объявить все санкции до января 2023 года.





