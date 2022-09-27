Первые в списке - российские олигархи: против кого Украина вскоре может ввести санкции 

В Украине готовятся к введению новых пакетов санкций, и первые решения могут касаться российских олигархов - в НАПК предлагают объявить все санкции до января 2023 года.

Об этом говорится в статье ЭП.

Нацагентство по предупреждению коррупции предложило план, который предусматривает объявление всех пакетов санкций до января 2023 года. Председатель НАПК также входит в Межведомственную рабочую группу по вопросам санкций.

Первые в списках органа - российские олигархи, и по данным источников ЭП вскоре Совет нацбезопасности и обороны может принять первые решения. В них могут быть фамилии владельцев Альфа-банка, самого богатого человека России Владимира Лисина и других российских олигархов.

В частности, как стало известно ЭП от одного из собеседников в Офисе президента, 19 сентября у Зеленского состоялось отдельное совещание, посвященное исключительно российским акционерам Альфа-банка. Другой собеседник, из СНБО, подтвердил ЭП, что "готовятся документы" о введении санкций против них. Прежде всего речь идет об олигархе Михаиле Фридмане.

С начала полномасштабной войны СНБО проголосовал за ряд санкционных списков, однако они задержались у заместителя председателя ОП Андрея Смирнова, который не передал их на подпись Зеленскому.

В распоряжении ЭП есть документы, которые свидетельствуют, что таких заблокированных решений было не менее десяти. Собеседник, имеющий отношение к санкционной политике, утверждает, что общее их число достигает 20. Еще 70 проектов СНБО отправил на рассмотрение в Офис президента, но не получил обратно на голосование.

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Среди имен в списках были, кроме российской элиты, политики из Сербии, Черногории, Киргизии, Чехии, а также игроки российского КВН. Среди компаний - белорусская промышленность и российские издательства. Кроме того, санкции хотят наложить на российских депутатов и сенаторов, силовиков и членов Совета нацбезопасности РФ, российские оборонные предприятия.

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