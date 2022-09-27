Microsoft лишил россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11

Американская корпорация Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан России – пользователи не могут обновить компьютеры от Windows 10 до Windows 11.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

"На официальном сайте компании при попытке загрузить приложение-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе "Установка и обновление" раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен", - говорится в сообщении.

В начале марта Microsoft приостановила продажи товаров, программного обеспечения и сервисов и предоставление новых услуг в России, а также выделила более 35 млн долларов в помощь Украине.

Напомним:

В июне в Microsoft пообещали сокращать бизнес в РФ, пока от него ничего не останется.

Экономическая правда