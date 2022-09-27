Мобилизация россиян может углубить экономический кризис в РФ 

Мобилизация в РФ может дополнительно ударить по российской экономике из-за призыва тысяч работников и бегства еще тысяч за границу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Приказ о мобилизации в РФ может забрать с работы примерно одного из ста активных работников страны для отправки на фронт. В сочетании с тем, что тысячи россиян пытаются уехать из страны на фоне рекордно низкого уровня безработицы, кандидатов на освободившиеся места остается немного.

"Мобилизация наносит сильный негативный удар по потребительским настроениям", - считает экономистка Renaissance Capital София Донец. "Мы увидим отказы от ненужных покупок и глубокое падение спроса". Она прогнозирует, что это повлечет дополнительные 0,5% к сокращению ВВП России в этом году.

Bloomberg Economics также ожидает, что призыв углубит падение ВВП и ускорит инфляцию в стране. "Хуже того, эти последствия, вероятно, сохранятся в течение следующих пяти лет", - сказал российский экономист Александр Исаков.

Компании пытаются предотвратить призыв своих работников в армию. Хотя в РФ могут освободить от призыва некоторых критически важных работников, такой перечень очень ограничен. Некоторые фирмы советуют своим сотрудникам работать из дома в те дни, когда ожидается, что в офис принесут повестки.

При этом ИТ компании, которым тоже обещали освобождение от призыва, обнаружили, что многие из работников попали в текущую волну. Как пишут российские СМИ, некоторые компании арендуют частные самолеты для вывоза сотрудников.

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Вместе с тем россияне почувствуют давление на свои финансы из-за того, что бюджет РФ предусматривает резкое увеличение поступлений от налога на прибыль в течение следующих двух лет, что является частью попыток российского правительства найти средства на финансирование войны против Украины. Цены на коммунальные услуги, регулируемые государством, также растут.

Наталья Зубаревич, экономистка Московского государственного университета, предполагает, что в долгосрочной перспективе мобилизация и рост количества погибших и раненых в войне приведет к сокращению и без того небольшой когорты россиян трудоспособного возраста. При этом, акцентирует она, главное - это отток мозгов, ведь люди, которые выезжают, в основном, более состоятельные и образованные.

Напоминаем:

Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о "частичной" мобилизации.

Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну более миллиона человек, преимущественно из сел.

После объявления мобилизации в РФ цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.