"Зерновая инициатива": еще четыре судна вышли из украинских портов
Понедельник, 26 сентября 2022, 11:30 -
В рамках реализации "зерновой инициативы" в понедельник, 26 сентября, из портов "Одесса" и "Южный" вышли 4 судна с 88,17 тыс тонн агропродукции для стран Азии и Европы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
Так, от причалов Одесского порта отошли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. Из порта "Южный" – KARTERIA.
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышли 222 судна с агропродукцией, которая была направлена в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.
Напомним:
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В рамках "зерновой инициативы" 25 сентября, вышло еще 7 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Экономическая правда