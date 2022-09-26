"Зерновая инициатива": еще четыре судна вышли из украинских портов

В рамках реализации "зерновой инициативы" в понедельник, 26 сентября, из портов "Одесса" и "Южный" вышли 4 судна с 88,17 тыс тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, от причалов Одесского порта отошли MAINLAND, NEW FAITH, USICHEM. Из порта "Южный" – KARTERIA.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 4,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 222 судна с агропродукцией, которая была направлена ​​в страны Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

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В рамках "зерновой инициативы" 25 сентября, вышло еще 7 судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Экономическая правда