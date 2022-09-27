НБУ в очередной раз обменял банкам безналичную валюту на наличную: как изменился спрос

НБУ

Национальный банк провел очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную и обменял 100 миллионов долларов и 20 миллионов евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. К обмену НБУ предложил 100 млн долл. США и 100 млн евро", – говорится в сообщении.

В обмене долларов США принял участие один из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма.

В обмене евро принял участие также один банк из 14 системно важных, который обменял 20 млн евро.

"Такие операции осуществляются для решения проблемы с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, возникшей из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы", – добавили в регуляторе.

Проблема с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков постепенно решается, о чем, в частности, свидетельствует уменьшение количества банков – участников таких операций.

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Кроме этого, по сравнению с началом сентября остатки наличных денег в кассах банков существенно увеличились и банки начинают активнее удовлетворять спрос граждан в наличной валюте.

Напоминаем:

Национальный банк в четверг, 8 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный – практически все предложенные 100 миллионов долларов были выбраны банками.