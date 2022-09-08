НБУ видав банкам 100 мільйонів доларів готівкою для компенсації дефіциту валюти

НБУ

Національний банк у четвер провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий – практично всі запропоновані 100 мільйонів доларів були вибрані банками.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зазначили, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Найближчим часом ці банки зможуть поповнити свої каси валютною готівкою, щоб задовольнити попит клієнтів.

Натсупну операцію обміну готівкової валюти на безготівкову запланували на понеділок, 12 вересня. Банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро.

"Звертаємо увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом", – зазначили в Нацбанку.

У регуляторі додали, що проводитимуть операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно. А також рекомендують банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому.

"Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України", – підкреслили в НБУ.

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Нагадуємо:

У деяких банках виникла тимчасова нестача готівкової іноземної валюти – НБУ заявив, що за необхідності здійснюватиме обмін безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас.