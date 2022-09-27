Цены на нефть компенсировали некоторые потери после резкого обвала накануне

Цены на нефть выросли во вторник после падения до девятимесячного минимума днем ​​ранее из-за признаков того, что ОПЕК+ может сократить добычу во избежание дальнейшего падения цен.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в ноябре поднялись на 65 центов, или 0,77%, до 84,71 доллара за баррель до 05:02 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) США с поставкой в ​​ноябре выросли на 64 цента до 77,35 долларов за баррель.

Причины изменения цен

Во время предыдущих двух торговых сессий Brent упал на 7,1%, тогда как WTI упал на 8,1% под двойным давлением роста доллара, что делает деноминированную в американских долларах сырую нефть дороже покупателей, использующих другие валюты и растущих опасений, что повышение процентных ставок спровоцирует рецессию.

ВИДЕО ДНЯ

"Во вторник ослабление курса доллара принесло некоторое облегчение рынка нефти. Индекс доллара немного отклонился от 20-летнего максимума, достигнутого накануне.

Официальные лица крупных производителей отреагировали на падение в последние дни, указав, что они могут принять меры по поддержанию стабильности цен", - пишет агентство.

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар в понедельник заявил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, известные как ОПЕК+, следят за ситуацией с ценами на нефть, желая сохранить баланс на рынках.

"Мы не хотим резкого роста цен на нефть или об", - сказвалаал он в интервью иракскому государственному телевидению.

Аналитики говорят, что дальнейшие распродажи на нефтяных рынках могут привести к вмешательству ОПЕК+, чтобы поддержать цены путем совместного сокращения добычи.

"Сбои, связанные с войной в Украине, добавляют нестабильности рынка на фоне отсутствия ясности по поводу запланированного ограничения цен ЕС на экспорт российской нефти, которое, как ожидается, начнется в декабре.

"Кипр и Венгрия – среди стран, которые выразили возражения по этому предложению. Были ожидания достижения соглашения на этой неделе, но теперь это выглядит маловероятным", – говорится в сообщении ANZ Research.

Напомним:

В понедельник цены на нефть достигли девятимесячного минимума из-за ожидаемого снижения спроса на топливо, поскольку повышение процентных ставок повышает вероятность глобальной рецессии, а дальнейшее давление на цены происходит от резкого роста доллара США.

Экономическая правда