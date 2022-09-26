США будут кредитовать украинские компании и готовы покрывать военные риски

Финансовая корпорация развития США (DFC) готова кредитовать украинский бизнес в рамках отдельных проектов на суммы до 1 млрд долларов, а также предоставлять страхование от военных рисков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на слова заместителя министра Александра Грибана.

DFC является агентством федерального правительства США, которое обычно оказывает поддержку только американским инвесторам, осуществляющим инвестиции в разные страны мира. Теперь компания сообщила о готовности финансировать также и украинский бизнес на сумму от 1 млн долл до 1 млрд долл на каждый проект.

Отмечается, что DFC готова предоставлять финансирование украинским компаниям даже если в нем не будет представлен американский инвестор.

Кроме того, речь идет о поддержке сразу несколькими различными финансовыми инструментами. Кроме прямого кредитования агентство будет предоставлять покрытие кредитных рисков.

"При таком сценарии кредитором для украинского заемщика выступает частный банк, но заемщик покупает страховку кредитного риска у DFC. Таким образом условия по кредиту становятся более выгодными - заемщик получит более низкую ставку, более долгий срок привлечения денег и так далее", - поясняет Грибан.

Корпорация готова страховать и политические риски, в рамках которых имеет инструмент покрытия военных рисков.

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Грибан отмечает, что все эти финансовые инструменты доступны только компаниям, которые прошли финансовый аудит и имеют бизнес-план согласно условиям международного финансового анализа.

В то же время предусмотрена поддержка "перспективным" компаниям, которые пока не имеют аудита - такой бизнес может получить целевой грант на подготовку к его прохождению и приведение корпоративной и операционной структуры в соответствие с международными требованиями.

После прохождения аудита такой заемщик тоже сможет пользоваться всеми финансовыми инструментами. Ограничений на количество кредитов для украинского бизнеса пока не установлено.

Напоминаем:

Украина и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) договорились о запуске пилотного проекта страхования инвестиций во время боевых действий.