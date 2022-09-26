Все разделы
Укр / Рус

Десять стран ЕС будут настаивать на ограничении цен на газ – Reuters

Понедельник, 26 сентября 2022, 19:29 - Дана Гордийчук

Группа из десяти стран Евросоюза планируют обратиться к Еврокомиссии с призывом разработать план ограничения цены на газ для всего блока на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект письма в распоряжении редакции.

В письме страны просят ЕК внести предложения по ограничению цены на газ для обсуждения на заседании министров энергетики ЕС в пятницу, после чего как можно быстрее внести соответствующее законодательное предложение.

В ЕС заявили, что около 10 стран рассматривают возможность подписания письма, среди которых - Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.

Проект письма, адресованный комиссару ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, призывает к установлению верхнего предела цены на все оптовые операции с газом. Дискуссии по письму продолжались в понедельник, поэтому его содержание еще может измениться.

В проекте сказано, что ограничение цен на газ поможет странам сдержать "неприемлемое инфляционное давление", бьющее по домохозяйствам и предприятиям, и что такая мера может быть введена без угрозы для безопасности поставок.

В то же время другие государства выступают против ограничения цен на газ, что вызывает сомнения в том, что любое предложение ЕС получит достаточную поддержку. Так, Германия, Нидерланды и Дания заявляют, что ограничение цен может поставить под угрозу стабильность поставок газа, чем подорвет способность ЕС накопить газ для прохождения зимы.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем

Еврокомиссия представила план экстренного реагирования на ситуацию, сложившуюся с ценами на европейском энергетическом рынке. Сейчас страны обсуждают такие предложения как налогообложение сверхприбылей энергокомпаний и ограничения потребления электричества. Их планируют утвердить их на встрече министров в пятницу.

В то же время другие предложения ЕС находятся в стадии разработки, в частности по поддержке ликвидности для энергетических компаний и дополнительные меры для снижения цен на газ.



Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте