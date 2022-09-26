Десять стран ЕС будут настаивать на ограничении цен на газ – Reuters

Группа из десяти стран Евросоюза планируют обратиться к Еврокомиссии с призывом разработать план ограничения цены на газ для всего блока на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект письма в распоряжении редакции.

В письме страны просят ЕК внести предложения по ограничению цены на газ для обсуждения на заседании министров энергетики ЕС в пятницу, после чего как можно быстрее внести соответствующее законодательное предложение.

В ЕС заявили, что около 10 стран рассматривают возможность подписания письма, среди которых - Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.

Проект письма, адресованный комиссару ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, призывает к установлению верхнего предела цены на все оптовые операции с газом. Дискуссии по письму продолжались в понедельник, поэтому его содержание еще может измениться.

В проекте сказано, что ограничение цен на газ поможет странам сдержать "неприемлемое инфляционное давление", бьющее по домохозяйствам и предприятиям, и что такая мера может быть введена без угрозы для безопасности поставок.

В то же время другие государства выступают против ограничения цен на газ, что вызывает сомнения в том, что любое предложение ЕС получит достаточную поддержку. Так, Германия, Нидерланды и Дания заявляют, что ограничение цен может поставить под угрозу стабильность поставок газа, чем подорвет способность ЕС накопить газ для прохождения зимы.

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Напоминаем:

Еврокомиссия представила план экстренного реагирования на ситуацию, сложившуюся с ценами на европейском энергетическом рынке. Сейчас страны обсуждают такие предложения как налогообложение сверхприбылей энергокомпаний и ограничения потребления электричества. Их планируют утвердить их на встрече министров в пятницу.

В то же время другие предложения ЕС находятся в стадии разработки, в частности по поддержке ликвидности для энергетических компаний и дополнительные меры для снижения цен на газ.





