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С начала полномасштабной войны от игрового бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов

Пятница, 23 сентября 2022, 13:20 - Алексей Павлыш

С начала полномасштабного вторжения РФ от гемблинг-сферы в госбюджет поступило более 330 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

С 24 февраля организаторы азартных игр смогли не только адаптироваться к настоящим условиям, но и начать развивать свой бизнес, говорят в регуляторе.

Компании исправно платят за лицензии и открывают новые игровые заведения, чем создают рабочие места, заявляют в КРАИЛ.

"КРАИЛ призывает организаторов азартных игр и лотерей к ответственной работе и просит соблюдать все правила безопасности согласно условиям военного положения", - говорится в заявлении регулятора.

Экономическая правда

игорный бизнес деньги бюджет компании
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Экономическая правда
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