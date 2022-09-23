С начала полномасштабной войны от игрового бизнеса в бюджет поступило 330 миллионов
Пятница, 23 сентября 2022, 13:20 -
С начала полномасштабного вторжения РФ от гемблинг-сферы в госбюджет поступило более 330 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
С 24 февраля организаторы азартных игр смогли не только адаптироваться к настоящим условиям, но и начать развивать свой бизнес, говорят в регуляторе.
Компании исправно платят за лицензии и открывают новые игровые заведения, чем создают рабочие места, заявляют в КРАИЛ.
"КРАИЛ призывает организаторов азартных игр и лотерей к ответственной работе и просит соблюдать все правила безопасности согласно условиям военного положения", - говорится в заявлении регулятора.
Экономическая правда