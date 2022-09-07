Новые iPhone 14 от Apple: Pro версия лишилась "челки"

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Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, преимущественно сохранившие дизайн iPhone 13, а также а также Pro версии, с дисплея которых исчезли классические для последних моделей "челки".

Об этом известно из презентации Apple, The Verge.

iPhone 14 и 14 Plus

iPhone 14 и iPhone 14 Plus, доступные в размере 6,1 дюйма и 6,7 дюйма соответственно, получили дизайн в пяти цветах. Зрительно модели не получили существенных изменений в отношении своего предшественника iPhone 13.

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Компания утверждает, что iPhone 14 Plus имеет лучшее время автономной работы среди всех iPhone. В смартфонах остался прошлогодний чипсет A15 Bionic и 5-ядерный графический процессор.

Обе модели имеют дисплеи Super Retina XDR с OLED технологией, которая поддерживает 1200 нит пиковой яркости.

Едва ли не самые большие обновления получила камера: компания существенно улучшила производительность фотографий в слабом освещении. Apple утверждает, что качество изображения при слабом освещении улучшилось на 49%. На передней панели камеры есть ультраширокая и новая 12-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1,5 и сенсорной стабилизацией.

Также есть новая 12-мегапиксельная камера TrueDepth с автофокусом вокруг передней панели. Видеозапись также получила новый режим стабилизации под названием Action Mode.

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Обе модели поддерживают функцию экстренного вызова SOS, использующего способ экстренного обмена сообщениями через спутниковую связь в случае, когда пользователь находится вне зоны действия сотовой связи. Также можно использовать программу "Локатор", чтобы делиться геоданными без отправки сообщения.

Стоимость стандартной модели iPhone 14 начинается от 799 долларов, а 14 Plus – от 899 долларов. Если стандартная модель будет доступна с 16 сентября, то Plus версия выйдет в продажу 7 октября.

iPhone 14 Pro и Pro Max

Первое заметное изменение дизайна моделей iPhone 14 Pro – это дисплей. Челка на экране будет заменена вырезом в форме таблетки, в котором разместятся компоненты Face ID и второй круглый вырез для фронтальной камеры.

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Apple переместила датчик приближения за дисплей, и теперь оповещения будут появляться из новой "таблетки". Компания называет эту систему Dynamic Island.

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Как iPhone 14 Pro, так и 14 Pro Max будут иметь постоянно включенный дисплей, работающий с новой функцией виджета на экране блокировки в iOS 16. Он будет показывать такую информацию, как напоминания, события календаря и погоду, без необходимости включать iPhone. Также добавлено состояние сна для обоев iOS 16, которое затемняет их, чтобы тратить меньше заряда аккумулятора.

Внутри моделей iPhone 14 Pro есть чип Apple A16 Bionic, сосредоточенный на энергоэффективности, дисплее и камере. Шестиядерный центральный процессор, убеждает Apple, на 40% быстрее конкурентов, а пятиядерный графический процессор подходит для игр и приложений с интенсивной графикой и способен выполнять почти 17 триллионов операций в секунду.

Впервые в истории iPhone будет 48-мегапиксельная камера. Она имеет почти вдвое улучшенные возможности снимков в условиях слабого освещения, используя четырехпиксельный датчик с диафрагмой f/1,78 и фокусным расстоянием 24 мм.