В Таджикистане приостановили обслуживание российских карт "Мир"
Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир".
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление пресс-службы банка.
В банке отмечают, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт.
При этом о сроках возобновления работы не сообщается.
Ранее росСМИ писали о DDoS-атаках украинских хакеров на платежную систему "Мир".
"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", - говорится в заявлении банка.
Напомним:
Сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созовет совещание по экономике на высшем уровне, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.
После турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавших карты "Мир", перестают работать с российской платежной системой.
Решение двух турецких банков прекратить обслуживание российской платежной системы "Мир", которую она использует после выхода других платежных систем, является логичным, считает чиновник администрации президента США.
Турецкий частный банк Isbank, считающийся самым большим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Позже об этом объявил также Denizbank.
Экономическая правда