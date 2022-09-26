В Таджикистане приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Банк Таджикистана – Душанбе Сити Банк – занимающий второе место в стране по количеству держателей карт, заявил о технических неполадках в работе с российской платежной системой "Мир".

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление пресс-службы банка.

В банке отмечают, что сбои продолжаются с 24 сентября. В связи с этим банк прекратил обслуживание карт.

При этом о сроках возобновления работы не сообщается.

Ранее росСМИ писали о DDoS-атаках украинских хакеров на платежную систему "Мир".

"С минувшей субботы Душанбе Сити Банк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и ​​РОS-терминалах "Душанбе Сити", - говорится в заявлении банка.

Напомним:

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Сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созовет совещание по экономике на высшем уровне, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.