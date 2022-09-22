Эрдоган проведет совещание по поводу российской системы "Мир" и возможных санкций Запада – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созовет в пятницу совещание по экономике на высшем уровне, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, владеющих информацией по этому вопросу.

"На встрече с чиновниками и другими лицами также будут рассмотрены соглашения с Россией, недавняя сильная волатильность на Стамбульской фондовой бирже и общая экономическая ситуация", - сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

Два частных турецких банка, Denizbank и Isbank, приостановили использование "Мир" на этой неделе после того, как Вашингтон расширил свои санкции против России из-за ее вторжения в Украину, в том числе против руководителя организации, управляющей платежной системой.

"Анкара принципиально выступает против санкций Запада против России и имеет тесные связи как с Москвой, так и с Киевом, своими черноморскими соседями. Она также осудила вторжение России и отправила беспилотники в Украину в рамках своего дипломатического баланса.

Тем не менее, западные страны, по словам дипломатов, все больше озабочены усилением экономических связей между Турцией и Россией, особенно после нескольких встреч между Эрдоганом и Путиным, в том числе на прошлой неделе в Узбекистане", - пишет Reuters.

Ранее в четверг глава российской Национальной системы карточных платежей заявил, что банковские карты "Мир" продолжают работать в Турции, несмотря на то, что два банка приостановили их использование.

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В прошлом месяце Министерство финансов США направило письмо крупным турецким компаниям с предупреждением, что им грозят штрафы, если они будут поддерживать коммерческие связи с попавшими под санкции россиянами.

Ранее на этой неделе высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Вашингтон ожидает, что больше банков отключат "Мир" из-за риска санкций, и добавил, что решения о приостановлении Isbank и Denizbank имеют большой смысл.

Напомним:

После турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавших карты "Мир", перестают работать с российской платежной системой.

Решение двух турецких банков прекратить обслуживание российской платежной системы "Мир", которую она использует после выхода других платежных систем, является логичным, считает чиновник администрации президента США.

Турецкий частный банк Isbank, считающийся самым большим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Позже об этом объявил также Denizbank.

Экономическая правда