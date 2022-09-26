Британия может оштрафовать TikTok почти на 29 миллионов долларов: что нарушила соцсеть

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Великобритания может оштрафовать TikTok на 27 миллионов фунтов стерлингов (28,91 млн долл.) за то, что приложение, вероятно, нарушило британский закон о защите данных, поскольку не защищало конфиденциальность детей-пользователей платформы.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование выявило, что TikTok мог обрабатывать данные детей младше 13 лет без соответствующего согласия родителей и не предоставлял надлежащую информацию своим пользователям прозрачным способом.

Офис информационного комиссара (ICO) издал TikTok и TikTok Information Technologies UK Ltd "сообщение о намерении", сообщил регулятор.

"Компании, предоставляющие цифровые услуги, имеют юридическую обязанность ввести эти средства защиты, но наша предыдущая точка зрения состоит в том, что TikTok не отвечает этому требованию", - сказал комиссар по информации Джон Эдвардс.

В TikTok заявляют, что не согласны с заявлением ICO.

"Хотя мы уважаем роль ICO в защите конфиденциальности в Великобритании, мы не согласны с высказанными предыдущими мнениями и намерены официально ответить на ICO в должное время", - сказал представитель TikTok в заявлении, посланном Reuters.

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Предварительная ICO предполагает, что TikTok нарушил закон Британии о защите данных в период с мая 2018 по июль 2020 года.

Напоминаем:

TikTok начал глобальную реструктуризацию своего бизнеса, которая включает и увольнение сотрудников - компания уже уволила часть персонала в США и сообщила сотрудникам в ЕС и Британии, что их рабочие места под угрозой.