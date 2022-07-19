TikTok сокращает сотрудников в США и Европе в рамках реструктуризации – СМИ

TikTok начал глобальную реструктуризацию своего бизнеса, которая включает и увольнение сотрудников - компания уже уволила часть персонала в США и сообщила сотрудникам в ЕС и Британии, что их рабочие места под угрозой.

Об этом пишет Wired со ссылкой на пять источников, знакомых с этим процессом.

За последние годы видеоплатформа, принадлежащая китайской материнской компании ByteDance, быстро расширила базу пользователей и активно нанимала персонал.

"Но в понедельник утром некоторым сотрудникам в Европе сообщили, что их рабочие места находятся под угрозой - их уже предупредили о встрече с отделом кадров в ближайшие недели и возможности увольнения", - пишет издание со ссылкой на источники.

Реструктуризация включает увольнение и закрытие некоторых вакантных должностей, сказал один из сотрудников, и влияет на бизнес TikTok в США, ЕС и Британии.

Планы расширения некоторых команд внутри компании приостановлены, добавляет Wired.

Представитель TikTok, отвечая на запрос о комментарии, не отрицал, что увольнения происходят, но не предоставил официального комментария до момента публикации Wired.

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Таким образом, TikTok присоединяется к ряду крупных технологических компаний и стартапов, которые заморозили прием на работу или увольняли пероснал в последние недели из-за опасений экономического спада.

При этом один из сотрудников TikTok заявил, что компания сокращает только тех, кто "не вносит достаточного вклада". Он утверждает, что уволят только 100 сотрудников, что составляет небольшой процент от около 10 тыс сотрудников в США и Европе.

Экономическая правда