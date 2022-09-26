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В "Северном потоке-2" резко упало давление: оператор заявляет о чрезвычайном происшествии

Понедельник, 26 сентября 2022, 16:42 - Анастасия Жарикова
 
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Компания Nord Stream 2 AG, обслуживающая российский газопровод "Северный поток-2", зафиксировала резкое падение давления на одной из нитей провода.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что давление в газопроводе за ночь упало с 300 до 7 бар. Оператор расценивает это как чрезвычайную ситуацию.

ЧП на нити А газопровода "Северный поток-2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", – рассказал оператор российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости".

О сложившейся ситуации известили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. По факту ЧП ведется расследование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам ЕС следует снять санкции с "Северного потока-2" для стабилизации ситуации со снабжением газа.

Напоминаем:

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители вне контракта, и попытался попугать Европу холодной зимой, вспомнив выражение "Мерзни, мерзны, волчий хвост".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия готова уже завтра возобновить работу "Северного потока", если ей вернут отремонтированную турбину.

Северный поток Россия газ
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