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Компания Nord Stream 2 AG, обслуживающая российский газопровод "Северный поток-2", зафиксировала резкое падение давления на одной из нитей провода.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Отмечается, что давление в газопроводе за ночь упало с 300 до 7 бар. Оператор расценивает это как чрезвычайную ситуацию.

ЧП на нити А газопровода "Северный поток-2". Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", – рассказал оператор российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости".

О сложившейся ситуации известили береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. По факту ЧП ведется расследование.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что странам ЕС следует снять санкции с "Северного потока-2" для стабилизации ситуации со снабжением газа.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители вне контракта, и попытался попугать Европу холодной зимой, вспомнив выражение "Мерзни, мерзны, волчий хвост".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия готова уже завтра возобновить работу "Северного потока", если ей вернут отремонтированную турбину.