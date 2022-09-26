Экспорт молочной продукции в августе достиг рекорда за последние два года

В условиях войны в Украине более активно развивается производство мяса, переработка зерновых культур, сфера альтернативных источников энергии и экспорт молочной продукции, достигший рекордных показателей за последние два года.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Мингарополитики.

По словам чиновника, Украина постепенно переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной.

"Форс-мажорный фактор войны ускорил нашу трансформацию. Глядя на результаты работы аграрного сектора за 7 месяцев войны, мы видим, что точка невозврата в сырьевую модель пройдена", – заявил Высоцкий.

Это объясняется тем, что аграрные производители и фермеры поняли, что концентрироваться на одной или двух зерновых масличных культурах очень рискован и должна быть дифференциация.

Также растет экспорт молочной продукции.

По результатам августа экспорт молочной продукции показал рекордный показатель за последние два года. Подобный рост ожидается и дальше", – рассказал замминистра.

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Кроме того, увеличивается поголовье промышленного свиноводства, птицеводства. Это объясняется прежде всего удешевлением кормов.

Также инвестиции устремляются в биоэнергетику. В частности, проводятся приватизации спиртзаводов по цене в 3-4 раза больше стартовой.

"А спиртзавод – это прежде всего биоэтанол, биотопливо. В секторе поняли, что гораздо выгоднее производить альтернативные источники энергии – биоэтанол, биогаз, биометан, – чем просто продавать сырье и затем покупать природный газ по космическим ценам на сушку кукурузы", – пояснил чиновник.

Еще одним направлением стала более глубокая переработка зерновых культур: производство муки, готовых макаронных изделий, аминокислот.

Экономическая правда