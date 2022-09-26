Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с начала полномасштабной войны

В ходе утренних торгов в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 4,69%, до 1991,82. Индекс опустился ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля – начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

При этом индекс РТС упал на 5,8% и составил 1075,55 пункта.

Среди лидеров понижения:

VK (-7,05%, до 390,2 руб.);

"Полюс" (-6,73%, до 5937,5 руб.);

"Яндекс" (-5,74%, до 1689 руб.);

ЛУКОЙЛ (-4,34%, до 3777 руб.);

"Норникель" (-3,27%, до 13 686 руб.).

Рынок акций падает на фоне псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины и новостей о мобилизации в РФ.

Напомним:

На прошлой неделе на новостях об объявлении оккупантами "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдался значительный обвал.

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Экономическая правда