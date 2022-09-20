На фоне новостей о "референдумах" на российских биржах – значительный обвал

На новостях об объявлении оккупантами "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдается значительный обвал.

Об этом пишет "Интерфакс".

Так, индекс МосБиржи - один из основных российских фондовых индикаторов, днем ​​во вторник упал ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца августа.

Кроме "ужесточения геополитических рисков" на новостях о псевдореферендумах в РФ среди причин обвала назвали ожидание введения новых пошлин и ПДПИ для экспортеров.

В частности, к 14:53 индекс МосБиржи составил 2284,64 пункта (-6%), индекс РТС – 1200,92 пункта (-5,6%).

"Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 10,7%", - пишет издание.

Отмечается, что в лидерах отката во вторник выступают расписки: TCS Group (-10,7%), акции "НОВАТЭКа" (-9,4%), "Яндекса" (-8,7%), "ЛУКОЙЛа" (-8 ,6%), расписки OZON (-8,1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (-8%), АФК "Система" (-7,9%), Polymetal (-7,3%), "Газпром нефти" (-7,1%), "Интер РАО" (-6,5%), "Газпрома" (-6,1%), "АЛРОСА" (-5,7%), "Роснефти" (-5,2 %), Сбербанка (-5,2% и -5,2% "префы"), ВТБ (-5,1%), "Московской биржи" (-5%), "ММК" (-5%), UC Rusal (-5%), "Аэрофлота" (-4,4%), "Северстали" (-4,2%).

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Позже стало известно, что индекс Мосбиржи на торгах вторника пробил планку в 2200 пунктов.

Напомним:

Оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к РФ захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Экономическая правда