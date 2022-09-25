Великобритания увеличит расходы на оборону минимум на 52 миллиарда фунтов из-за российской агрессии

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Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания в ответ на российскую агрессию увеличит расходы на оборону минимум на 52 млрд фунтов.

Об этом рассказал в интервью The Sunday Telegraph.

Бен Уоллес подтвердил, что новый премьер-министр Лиз Трасс придерживается своего предвыборного обещания, увеличить расходы на оборону на 3% до 2030 года.

Господин Уоллес отметил, что армия фактически будет расти в результате увеличения расходов, которое, по его словам, произошло впервые после десятилетий сокращений финансирования.

Он добавил, что годовой оборонный бюджет к 2030 году должен составлять примерно 100 млрд фунтов, что на 52 млрд больше текущей суммы, которую министр считает огромной.

Также он похвалил госпожу Трасс за увеличение финансирования, и раскритиковал бывшего канцлера казны Риши Сунака и казначейство за "корпоративное рейдерство" вооруженных сил с 1990-х годов.

"Мой отдел настолько привык к 30-40 годам согласования сокращений соответствующих современным боевым действиям, что им придется привыкнуть к совершенно другой культуре, а это означает, что мы будем расти, мы на самом деле изменимся", — отметил Уоллес.

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Министр обороны был вновь назначен на эту должность после того, как он поддержал госпожу Трасс в борьбе за лидерство от Тори - такую позицию он занял, когда господин Сунак не прислушался к его просьбам в Интегрированном обзоре (IR) обороны и безопасности 2021 года.

Напомним:

Премьер Великобритании Лиз Трасс заявит во время поездки на этой неделе в США, что Лондон намерен выделить в 2023 году на поддержку Украины не менее 2,6 миллиарда долларов.