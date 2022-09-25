Deutsche Bank выплатит более 26 миллионов долларов акционерам из-за связей с Эпштейном и российскими олигархами

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Deutsche Bank AG согласился выплатить 26,25 млн долларов для урегулирования иска акционеров США, которые обвиняли немецкий банк в ведении бизнеса с рискованными клиентами, такими как Джеффри Эпштейн и российские олигархи.

Об этом сообщает Reuters.

Предварительное денежное урегулирование, поданное в пятницу в федеральный суд Манхеттена, требует одобрения окружного судьи США Джеда Ракоффа. Судья Ракофф ранее, в июне, разрешил продолжить предложенный групповой иск.

Акционеры во главе с Юнь Вангом, который торговал акциями Deutsche Bank в 2018 и 2020 годах, утверждали, что банк знал, что его средства контроля за клиентами и борьбы с отмыванием денег неэффективны, и что цена его акций упала, когда появились проблемы.

В иске была обвинена работа Deutsche Bank с Эпштейном, покойным финансистом и сексуальным преступником, а также с эстонским отделением Danske Bank, которое оказалось замешанным в скандале с отмыванием денег.

Акционеры выступали о того, что клиентами банка были такие лица как миллиардер Роман Абрамович и другие российские олигархи. Пятничное урегулирование распространяется на инвесторов Deutsche Bank в Соединенных Штатах с 14 марта 2017 года по 18 сентября 2020 года.

Представители банка отказываются от комментариев. Банк ранее пытался показать инвесторам, что он устранил недостатки внутреннего контроля.

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Сторона истца заявила, что полученные выплаты не покрывают всех полученных убытков от опрометчивой политики банка по привлечению клиентов.

Напомним:

Немецкий Deutsche Bank перевез несколько сотен высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения и их семьи из России в Берлин в течение последних трех месяцев.

В марте немецкий Deutsche Bank заявил, что останавливает работу в России.