Украинская энергетика способна компенсировать ЕС 5-6 миллиардов кубометров российского газа 

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел двустороннюю встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем, находясь с рабочей поездкой в США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Во время разговора министр отметил, что после синхронизации с ENTSO-E украинская энергосистема демонстрирует свою устойчивость, несмотря на более 200 дней работы в условиях войны.

Центральной темой встречи стало усиление энергетической безопасности на европейском континенте, учитывая спровоцированный РФ кризис на газовом рынке.

Министр заверил в готовности Украины помочь европейским партнерам пройти предстоящий тяжелый осенне-зимний период, используя возможности экспорта украинской электроэнергии. Его использование в полной мере позволит государствам ЕС заместить 5-6 млрд кубометров российского газа.

Также Герман Галущенко подчеркнул возможность использования странами Европы одних из крупнейших на континенте украинских подземных газовых хранилищ на выгодных условиях.

Фатих Бирол отметил, что МЭА продолжает укреплять отношения с Украиной, чтобы поддержать ее потребности в восстановлении и помочь построить новое энергетическое будущее после завершения войны.

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Сообщество МЭА обеспечивает около 75% мирового спроса на энергию и охватывает более 5 млрд потребителей.

Напомним:

Украина и Международное энергетическое агентство подписали Декларацию об ассоциации, которая позволит участвовать в заседаниях постоянных групп и комитетов МЭА, а также во встречах министров