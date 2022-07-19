Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства 

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Україна та Міжнародне енергетичне агентство підписали Декларацію про асоціацію, яка дозволить брати участь у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідну угоду міністр енергетики Герман Галущенко та виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль підписали у вівторок у Варшаві.

У міністерстві зазначають, що асоціація відкриває "новий етап багаторічного партнерства між Україною та МЕА" задля поглиблення співпраці у сфері енергетичної безпеки, зеленого переходу та заходів з відновлення.

Відтепер Україна отримає платформу для регулярного діалогу з агентством, його країнами-членами. країнами-кандидатами на членство та іншими асоційованими країнами шляхом участі у засіданнях постійних груп і комітетів МЕА, а також у зустрічах міністрів.

Сторони планують співпрацювати, зокрема, за напрямком аналізу енергетичного ринку, відновлення енергетичної системи, енергетичної безпеки, енергоефективності, прискорення енергетичного переходу, розвитку стійкої системи, а також у сфері водню та біометану.

Крім того, сторони зобов’язуються співпрацювати в рамках низки конкретних ініціатив, які будуть узгоджуватися окремо в спільних дворічних програмах роботи.

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Наразі спільнота МЕА забезпечує близько 75% світового попиту на енергію і охоплює більше 5 млрд споживачів.