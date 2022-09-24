УЗ увеличивает количество поездов в деоккупированную Балаклею

Укрзализныця удваивает подвижной состав в деоккупированную Балаклею, поскольку спрос на рейс значительно увеличился.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Отныне вместо одного рельсового автобуса Pesa с субботнего утра поедет сразу два:

Поезд №6403/6402 Харьков - Балаклея - Харьков отправляется ежедневно из Харькова в 07:00 и прибывает в Балаклею в 09:33. Из Балаклеи отправляется в 09:58 и прибывает в Харьков в 12:24.

Поезд №6407/6404 отправляется ежедневно из Харькова в 15:50 и прибывает в Балаклею в 18:14. Из Балаклеи отправляется в 18:39 и прибывает в Харьков в 21:09.

По указанному маршруту, остановки предусмотрены на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки, Шебелинка, добавлена остановка на станции Слобожанская.

Также железнодорожники продолжают работы по восстановлению контактной сети на освобожденных территориях Харьковской области:

на направлении Харьков - Балаклея электротягу восстановлено до остановочной платформы Гениевка;

на участке Харьков - Дергачи восстановлено 4 км элементов электроснабжения из 5,2 км поврежденных;

на участке Занки - Шебелинка под электротягу подготовлено 2 км из 17 км поврежденных.

В работах по восстановлению инфраструктуры на Харьковщине задействовано около 100 железнодорожников, а также самоходный подвижной состав, крановые установки и бурильные машины.

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Напомним:

Польская железная дорога (PKP) заявила о намерении продолжать и расширять сотрудничество с Укрзализныцей.

Deutsche Bahn поможет в восстановлении украинской железной дороги - руководители DB и УЗ подписали меморандум о взаимопонимании, в котором компании согласились углубить свое партнерство.