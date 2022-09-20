Deutsche Bahn обіцяє довгострокову допомогу і підтримку Укрзалізниці: підписали меморандум

Deutsche Bahn допоможе у відбудові української залізниці - керівники DB та УЗ підписали меморандум про взаєморозуміння, у якому компанії погодилися поглибити своє партнерство.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що меморандум про взаєморозуміння передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень.

"Ми твердо підтримуємо наших колег і будемо співпрацювати з ними на шляху до світлого майбутнього", - зазначив генеральний директор DB Річард Лутц.

Домовленість забезпечить отримання допомоги "Укрзалізницею" у відбудові української залізничної інфраструктури, кажуть в УЗ.

Вона також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею.

"Ми дуже поважаємо непохитність і мужність наших українських колег при виконанні своєї роботи в умовах війни. Для мільйонів людей залізниця є єдиним транспортним засобом, для економіки - це найважливіше рятівне коло.

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Ефективна залізнична система буде важливою під час відновлення України. DB і вся європейська залізнична родина добре усвідомлюють цей факт, і ми твердо підтримуємо наших колег в Україні. Це і честь, і наша обов’язок партнерства з "Укрзалізницею" на її шляху до світлого майбутнього", - заявив гендиректор DB Річард Лутц.

фото: уз

"У побудові стійкості та незалежності від шкідливого впливу Росії пріоритетом має бути переорієнтація європейської залізничної системи на нові можливості. Я впевнений, що партнерство між DB та Укрзалізницею може принести значні переваги обом сторонам у розширенні вантажних перевезень та експорті зерна до Європи. Немає сумніву, що DB є експертом у цій сфері.

Я впевнений, що наше партнерство може принести цінні результати. Потужна синергія постане завдяки професіоналізму DB в поєднанні зі сміливістю й мотивацією УЗ, і ця синергія може запропонувати Європі та європейцям нову стійкість і більше можливостей для переведення руху на залізницю. Я хотів би подякувати доктору Лутцу та співробітникам DB за підтримку України", - заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

В Укрзалізниці нагадали, що DB та УЗ почали працювати разом над модернізацією та реформуванням залізничної системи України ще до того, як Росія розпочала загарбницьку війну.

Нове партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями, пояснили в УЗ.

DB продовжить допомагати УЗ у розвитку структур корпоративного управління, які, серед іншого, є обов’язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення. DB також планує забезпечити УЗ запчастинами й розглядає можливість надання вантажних вагонів, хоча їх потрібно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.

"DB вже надав УЗ захисний одяг на суму близько 500 тисяч євро. У липні на зустрічі Спільноти європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), що проходила у Відні, залізничні компанії взяли на себе зобов’язання надати екстрену допомогу та закликали виділити достатнє фінансування для плану відбудови України", - додали в українській компанії.

Економічна правда