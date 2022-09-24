"Укрэнерго" получило более 4,4 миллиарда за экспорт электроэнергии в ЕС

НЭК "Укрэнерго" с 30 июня по 25 сентября на аукционах продало доступа к межгосударственным электросетям на более 4,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"За последнюю неделю 19-25 сентября доступный объем сечений в Словакию и Румынию был продан в полном объеме. В аукционах участвовали до 12 компаний", — отмечается в сообщении.

В целом в течение последней недели на смежных европейских рынках цены на электроэнергию продолжают снижаться.

Соответственно на рынке "на сутки вперед" (РСВ) Румынии средняя цена базовой нагрузки с 19 по 24 сентября составила около 366,4 евро/МВт∙ч против прошлой недели 386,8 евро/МВт∙ч, а в Словакии - около 359,5 евро/МВт∙ч, против - 442,6 евро/МВт∙ч.

В то же время на украинском РСВ цена базовой нагрузки выросла и в большинство дней составляла €90-91/МВт∙ч.

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Также, на фоне этого снижения средневзвешенная цена доступа к межгосударственному сечению снизилась до 6,4 тыс. грн/МВт∙ч, по сравнению с предыдущей неделей. Самая высокая предельная цена за передачу 1 МВт составила 13 тыс. гривен в направлении Украина-Словакия (23 сентября в 20 часов).

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Напомним:

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой на 50 МВт в ночные часы.

Советник министра энергетики Зеркаль заявляла, что Венгрия тормозит расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу: "это проблема и для Украины, и для ее соседей, которые рассчитывают на поддержку".