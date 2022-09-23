В Узбекистане приостановили обслуживание российских карт "Мир"

Узбекский единственный банковский процессинговый центр UZCARD заявил, что обслуживание российской карты "Мир" с 23 сентября временно приостановлено "по техническим причинам".

Об этом сообщается на сайте узбекской системы.

При этом дата возобновления обслуживания карт не приводится. 21 сентября в пресс-службе центра заявляли о работе российских карточек в штатном режиме.

"Единый общереспубликанский процессинговый центр сообщает, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года прекращает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard-''Мир" за границей", - говорится в сообщении.

При этом кобейджинговые карты Uzcard-"Мир" на территории Узбекистана работают в штатном режиме.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созовет в пятницу совещание по экономике на высшем уровне, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.

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После турецких банков кредитные организации других стран, ранее принимавших карты "Мир", перестают работать с российской платежной системой.

Решение двух турецких банков прекратить обслуживание российской платежной системы "Мир", которую она использует после выхода других платежных систем, является логичным, считает чиновник администрации президента США.

Турецкий частный банк Isbank, считающийся самым большим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир". Позже об этом объявил также Denizbank.

Экономическая правда