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"Зерновая инициатива": отправлено еще 200 тысяч тонн агропродукции

Пятница, 23 сентября 2022, 10:30 - Алексей Павлыш

В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс тонн продовольствия для стран Азии и Африки.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, из Одесского порта вышел балкер ZEKO Y, из порта Черноморск – MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а из порта "Южный" – FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.

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Экономическая правда

зепно порты Мининфраструктуры экспорт Украина
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