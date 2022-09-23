"Зерновая инициатива": отправлено еще 200 тысяч тонн агропродукции

В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс тонн продовольствия для стран Азии и Африки.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Так, из Одесского порта вышел балкер ZEKO Y, из порта Черноморск – MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а из порта "Южный" – FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.

Напомним:

Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.

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Экономическая правда