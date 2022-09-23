"Зерновая инициатива": отправлено еще 200 тысяч тонн агропродукции
В пятницу, 23 сентября, из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" отправились 11 судов. На их борту 201 тыс тонн продовольствия для стран Азии и Африки.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.
Так, из Одесского порта вышел балкер ZEKO Y, из порта Черноморск – MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а из порта "Южный" – FORTUNA, GEM STAR, MAVKA.
"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", - отчитываются в министерстве.
Напомним:
Четвертое зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно в четверг покинуло Одесский порт и перевозит украинскую пшеницу в Афганистан.
Экономическая правда