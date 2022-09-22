Арестованную яхту российского олигарха Усманова перегнали из Гамбурга в Бремен

Яхта Dilbar фото: bild

В среду арестованную яхту Dilbar, принадлежащую семье подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова, перегнали из порта Гамбурга на верфь, расположенную неподалеку от Бремена.

Об этом пишет "BILD на русском".

Отмечается, что яхта Dilbar немецкая полиция арестовала в апреле.

"Все эти месяцы судно находилось в порту Гамбурга. В среду его перегнали на верфь, расположенную неподалеку от Бремена", - пишет издание.

Официально владелицей яхты стоимостью 550 млн евро с 25-метровым бассейном и ангаром для вертолета является сестра Алишера Усманова.

Напомним:

В апреле Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (ВКА, немецкий аналог ФБР) установило владельца суперяхты Dilbar – это сестра российского олигарха Алешера Усманова Гульбахор Исмаилова. Ведомство заявляет, что яхта подпадает под европейские санкции.

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Экономическая правда