Официально: в Германии арестовали суперяхту Dilbar сестры олигарха Усманова

Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (ВКА, немецкий аналог ФБР) установило владельца суперяхты Dilbar – это сестра российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова. Ведомство заявляет, что яхта подпадает под европейские санкции.

Об этом ВКА сообщило в Twitter.

"Федеральное управление криминальной полиции BKA определило владельца яхты Dilbar путем детального расследования, несмотря на сокрытие в оффшорах. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", - заявили в ведомстве.

По оценке следователей, теперь яхта может быть на законных основаниях оставлена ​​в Гамбурге, как подпадающая под действие санкций, которые Евросоюз ввел против России.

Американский Forbes со ссылкой на источники в начале марта сообщал, что немецкие власти заблокировали 512-футовую яхту Dilbar через два дня после того, как Усманов попал под санкции ЕС в связи с вторжением РФ в Украину.

Яхта с конца октября 2021 года была на модернизации в Гамбурге. 2 марта, по данным издания, сотрудники Blohm+Voss не вышли для выполнения работ на ней.

Стоимость яхты Dilbar оценивается в $600 млн. Это самая большая по водоизмещению моторная яхта, ее экипаж состоит из 96 человек, а длина судна составляет около 156 метров.

После публикации о блокировке яхты представитель Усманова передал Forbes USA заявление властей Гамбурга о том, что яхта не была конфискована. В нем говорилось, что немецкая таможня должна выдать разрешение на выход судна из порта и ни одна яхта не может оставить порт без разрешения.

Представитель управления и экономики Гамбурга заявил, что в порту города "не было конфисковано ни одной яхты", а судно Усманова находится на ремонте на верфи компании Blohm+Voss, писало также немецкое издание Spiegel.

Согласно индексу миллиардеров от Bloomberg, Алишер Усманов с состоянием в $19 миллиардов долларов занимает шестое место среди самых богатых россиян.

Напомним:

Forbes писал, что 512-футовая яхта Dilbar стоимостью почти 600 миллионов долларов российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Европейского Союза, была конфискована немецкими властями в северном городе Гамбург.

Экономическая правда