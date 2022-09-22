Курс валют на 22 сентября: сколько стоит гривня в кассах банков

В четверг, 22 сентября, наличная гривня на "черном" рынке опускалась до уровня 42,90 – 43,21 за долл., но затем укрепилась до уровня 42,63 – 43,16 грн.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Так, к 15:30 курс доллара на черном рынке составлял 42,63 - 43,16 грн.

При этом, на 12:55 доллар колебался на уровне 42,90 – 43,21.

В то же время, национальная валюта немного укрепилась относительно "черного" курса евро. Котировки в настоящее время составляют 41,35 - 41,96. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,44 – 42,2.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 41,36 – 42,42 грн (курс на 21 сентября – 41,9 – 42,6 грн);

Евро – 40,47 – 41,79 грн (курс на 21 сентября – 41,0 – 42,0 грн).

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В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,6 – 41,1грн;

Ощадбанк – 40,8 – 41,99 грн;

Укрэксимбанк – 40,7 – 41,1 грн;

Райффайзен – 42,5 – 43,0 грн.

Относительно безналичных курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.

Напомним:

В среду, 21 сентября, наличная гривня на черном рынке среагировала на заявление о частичной мобилизации в РФ и опустилась до уровня 42,63 - 43,28 грн за дол.

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Экономическая правда