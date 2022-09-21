Курс валют на 21 сентября: наличная гривня "просела" на фоне заявления о мобилизации в России

В среду, 21 сентября, наличная гривня на черном рынке среагировала на заявление о частичной мобилизации в РФ и опустилась до уровня 42,63 - 43,28 грн за дол.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

На 16:30 курс доллара на черном рынке составляет 42,63 – 43,28 грн, а во вторник, 20 сентября, колебался на уровне 42,26 – 42,54 грн. Кроме этого, на 12:00 доллар колебался на уровне 43,07 – 44,61.

Также национальная валюта "просела" по отношению к "черному" курсу евро. Котировки в настоящее время составляют 41,44 - 42,26. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 41,2 – 41,6.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 41,9 – 42,6 грн (курс на 20 сентября – 41,3 – 42,15 грн);

Евро – 41,0 – 42,0 грн (курс на 20 сентября – 40,8 – 41,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 40,6 – 40,9 грн;

Ощадбанк – 40,8 – 41,99 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 – 40,9 грн;

Райффайзен – 42,4 – 43,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,453 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,5 грн.

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