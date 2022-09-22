За январь-август 2022 года платежеспособные украинские банки получили 8,4 млрд грн чистой прибыли – по сравнению с 45,6 млрд грн чистой прибыли за январь-август 2021 года.

Об этом говорится в данных НБУ.

При этом доходы банков выросли на 32% по сравнению с результатом января-августа 2021 года и составили 227,5 млрд грн, расходы – на 72% до 219,0 млрд грн, в том числе отчисления в резервы выросли в 12,4 раза до 89,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что во 2 квартале банки заработали на торговле валютой 12,4 млрд грн - в шесть раз больше, чем за такой же период прошлого года.

По результатам июля показатель вырос еще больше, до 19,1 млрд грн.

Напомним:

Объем активов Национального банка по итогам первого полугодия увеличился на 3% по сравнению с данными на конец декабря 2021 года и составляет 1,4 триллиона гривен.

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Экономическая правда