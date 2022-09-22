Активы НБУ в первом полугодии выросли на 3%: как это удалось

НБУ

Объем активов Национального банка по итогам первого полугодия увеличился на 3% по сравнению с данными на конец декабря 2021 года и составляет 1,4 триллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе отметили, что сопротивление полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины оказало большое влияние на структуру баланса Национального банка.

В частности, в результате покупки Национальным банком военных ОВГЗ доля ценных бумаг Украины в портфеле НБУ увеличилась с 23,5% (на начало года) до 39%.

Однако в связи со снижением объемов золотовалютных резервов доля формирующих их активов уменьшилась с почти 63% (на начало года) до 48% (в том числе из-за уменьшения доли ценных бумаг нерезидентов).

По состоянию на конец первого полугодия 2022 кредитный портфель Национального банка уменьшился на 9,7%, несмотря на его временное значительное увеличение в начале войны.

Половину общего портфеля кредитов составляет задолженность по долгосрочным кредитам, по которым произошло уменьшение объема задолженности более чем на четверть.

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В части обязательств Национального банка за первые шесть месяцев 2022 значительно выросли остатки средств банков (на 40%), в том числе за счет уменьшения объемов депозитных сертификатов (на 11%).

Объемы обязательств перед МВФ уменьшились на 8,3%, благодаря плановому погашению части задолженности перед Фондом в первом полугодии 2022 года.

Сумма консолидированной прибыли НБУ за первое полугодие этого года составила 69,7 млрд. грн. Основную часть этого результата деятельности Национального банка составляют процентные доходы – более 41 млрд грн, что в 1,7 раза больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году.

В регуляторе объяснили, что это связано как с увеличением объемов процентных активов, так и ростом процентных ставок. На общий результат также оказали значительное влияние результаты переоценки финансовых инструментов – на сумму более 42 млрд грн.

Экономическая правда



