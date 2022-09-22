БЭБ разоблачило украинку, переправившую за границу незадекларированные 3,6 миллиона евро
Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) и не задекларировала их.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В рамках досудебного расследования детективы установили, что вывозимые средства не соответствуют фактическим официальным доходам женщины на территории Украины.
Она имела целью легализовать их на территории ЕС и скрыть вероятно незаконные источники происхождения. Как следствие, в результате действий гражданки государственный бюджет недополучил более 27 млн. грн. налога с доходов физических лиц.
В БЭБ добавили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Согласно УКУ, такие нарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Сотрудники БЭБ отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах.
Детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму свыше 335 млн. грн., из которых уже 66 млн. арестовано, и разрабатывают механизмы их возврата в государственный бюджет.
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Экономическая правда