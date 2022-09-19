БЭБ разоблачило "конвертационный" центр, обналичивший 3,5 миллиарда

БЭБ

Специалисты Бюро экономической безопасности разоблачили деятельность конвертационного центра, который используя фиктивные предприятия, помогал реальному сектору экономики скрывать и обналичивать прибыль.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Сотрудники ведомства отмечают, что ориентировочная сумма совершенных теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд грн.

Правоохранители установили, что должностные лица Госгеокадастра одного из районов Киевской области, злоупотребляя служебным положением, незаконно принимали решение о передаче земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам.

Анализируя информацию о владельцах земельных участков и был разоблачен "конвертационный центр". Сотрудники БЭБ провели 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов.

В одном из офисов изъято 346 печатей субъектов хозяйствования среди них нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода денежных средств за границу, а также изъяты боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кроме того, во время обысков также обнаружили печати благотворительных организаций. Они проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств.

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Земельные участки общей площадью 209 га, расположенные в пределах указанной ОТГ, арестованы районным судом города Киева.

Напоминаем:

БЭБ заявило о разоблачении двух компаний (одна напрямую принадлежит "известному украинскому бизнесмену", другая - косвенно) в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах - по данным ЭП, говорится о компаниях Александра Ярославского.

Экономическая правда



