Британия ведет переговоры по покупке сжиженного газа у США – Bloomberg

Великобритания стремится заключить долгосрочные поставки сжиженного природного газа от американских производителей, поскольку высокие цены на энергоносители в Европе угрожают экономике даже этой зимой.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку переговоры частные, правительственная целевая группа по энергоснабжению ищет предложения от экспортеров СПГ по поставкам отечественным покупателям по соглашениям, которые продлятся до 20 лет.

Целевую группу возглавляет Мадлен Мактернан, бывший банкир по слияниям и поглощениям, возглавлявшая британскую группу, закупившую прививку от Covid в начале пандемии.

Спикер Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии отказался от комментариев. Переговоры все еще находятся на начальной стадии и неясно, кто будет платить за любые грузы газа.

Запросы Великобритании появились в тот момент, когда другие европейские страны также пытаются запастись газом в преддверии самых холодных месяцев и диверсифицировать свои источники топлива в долгосрочной перспективе.

Но в отличие от таких стран, как Германия, Великобритания не зависит от российского газа, вместо этого использует собственную добычу, норвежские поставки, поступающие через подводные трубопроводы, и грузы СПГ.

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Но конкуренция за топливо все еще оставляет Британию в зависимости от общеевропейского кризиса поставок.

Запросы правительства на СПГ поступили через шесть месяцев после визита Кваси Квартенга в Вашингтон, где он провел первые встречи с американскими разработчиками мощностей для экспорта СПГ. Квартенг в то время был бизнес-секретарем, а затем был назначен канцлером казначейства при нынешнем премьер-министре Лиз Трасс.

"Очевидно, что правительство Трасс занимается этой проблемой на высших правительственных уровнях, чтобы зафиксировать долгосрочные поставки по доступным ценам, как и немцы. Другим европейским странам лучше активизироваться достаточно быстро. То, что осталось в Соединенных Штатах, почти распродано", – сказал президент промышленной лоббистской группы США LNG Allies Фред Хатчисон.

Британский частный сектор активизировал закупки СПГ после вторжения России в Украину. В июне британская коммунальная компания Centrica Plc подписала соглашение о покупке дополнительного газа у норвежской Equinor ASA, а в прошлом месяце достигло соглашения о получении СПГ у американской компании Delfin Midstream Inc.

Напоминаем:

Катар и Германия продолжают обсуждать поставки природного газа, поскольку Европа пытается снизить свою энергетическую зависимость от России.