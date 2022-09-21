Германия продолжает переговоры по поставкам сжиженного газа из Катара

Катар и Германия продолжают обсуждать поставки природного газа, поскольку Европа пытается снизить свою энергетическую зависимость от России.

Об этом рассказал министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахаман в интервью Bloomberg Television.

"Между Qatar Energy и коммерческими структурами в Германии ведутся переговоры", – сказал он.

По словам министра, пока неясно, когда контролируемая государством Qatar Energy и германские компании подпишут контракты.

Катар является одним из крупнейших в мире экспортеров сжиженного газа. Спрос и цены резко выросли после вторжения России в Украину в феврале, когда Москва в ответ на санкции сократила поставки газа в Европу.

Отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует посетить Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в эти выходные. Он будет проводить переговоры с лидерами стран по поставкам газа и водорода.

Катарские и международные энергетические компании, включая Shell Plc и Exxon Mobil Corp., Инвестируют миллиарды долларов, чтобы увеличить мощности СПГ страны Персидского залива до 65%. Но проекты не планируется завершить до 2027 года, и Катар почти исчерпал добычу.

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В то же время германские энергетические компании RWE AG и Uniper SE достигают прогресса в переговорах с Катаром, сообщало агентство Reuters.

Ранее Bloomberg сообщал, что переговоры были усложнены из-за того, что Катар желал подписать более долгосрочные соглашения, чем рассчитывает Германия, желающая отказаться от газа и других ископаемых видов сырья в рамках энергетического перехода.





