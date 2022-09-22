Всемирный банк выделил первые средства для инвестиций в украинскую экономику с начала войны

Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) выделила 30 млн долларов для инвестиций в Украину и Молдову.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В ведомстве отметили, что средства будут направлены через целевой фонд общим объемом в 200 млн. долларов, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.

Horizon Capital будет инвестировать в быстрорастущие технологии, а также экспортно-ориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове.

Это будут первые инвестиции IFC в Украину с начала Великой войны.

В Минэкономики объяснили, что специфика работы Horizon Capital состоит в том, что компания обычно инвестирует примерно по 10-30 млн долл. в компании со стоимостью примерно 50-150 млн долл.

Инвестфонд сосредотачивается на предприятиях сектора ИТ, электронной коммерции, инновационных потребительских товаров и финтех секторе.

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Ожидается, что вместе с IFC к инвестициям в Украину в ближайшее время присоединятся и другие потенциальные инвесторы, среди которых:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР);

Немецкая корпорация по инвестициям и развитию (DEG);

Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся рынков (SIFEM);

Голландская финансовая компания для развивающихся стран (FMO);

Western NIS Enterprise Fund;

Фонд Рокфеллера и другие.

Первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что начало Horizon Capital инвестирования в Украине должно стать положительным сигналом и для других потенциальных инвесторов.

Напоминаем:

В Всемирном банке работают над специальным инструментом страхования военных рисков в Украине.

Экономическая правда





