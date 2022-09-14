Всемирный банк работает над страхованием военных рисков в Украине

В Мировом банке работают над специальным инструментом страхования военных рисков в Украине.

Об этом рассказал заместитель исполнительного директора во Всемирном банке Роман Качур рассказал в ходе дискуссии, сообщила пресс-служба ВБ.

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащее группе Всемирного банка, рассматривает возможность разработать новый продукт, который позволит страховать военные риски в Украине.

Средства на реализацию идеи будут привлекаться из трастовых фондов. Об их создании объявят во время ежегодного собрания Всемирного банка в октябре, а детали такого инструмента опубликуют впоследствии.

Мы провели переговоры, сейчас ведется активная работа. На уровне старшего менеджмента MIGA есть понимание, что потребность в страховании есть", – отметил Качур.





