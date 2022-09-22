Доллар достиг нового максимума: как отреагировали валюты и рынки на повышение ставок ФРС

Доллар подскочил к новому максимуму за два десятилетия, а азиатские фондовые биржи достигли двухлетнего минимума после того, как ФРС США резко повысила процентные ставки США и запланировала их повышение дальше, чтобы обуздать инфляцию.

Об этом сообщает Reuters.

Медиана прогноза официальных лиц ФРС, согласно которой ставки в США составляют 4,4% на конец года и остаются высокими в 2023 году, испугала даже агрессивные ставки и валютные рынки и быстро сняла облегчение от того, что повышение в среду не было больше.

Индекс доллара, измеряющий отношение доллара к корзине ценных бумаг, продолжил рост в среду до нового 20-летнего максимума на уровне 111,72 во время Азиатской сессии.

Евро упал до 20-летнего минимума в 0,9807 доллара, реагируя на частичную мобилизацию в России для войны против Украины. Иена ненадолго достигла 24-летнего минимума, когда японские политики единодушно остались за сверхпростыми настройками, как и ожидалось.

Золото подешевело на 1%. Фунт стерлингов, австралийский курс, киви, канадский доллар, доллар Синг и юань достигли значительных минимумов. Фьючерсы S&P 500 упали на 0,6%, а европейские фьючерсы упали на 2%.

"ФРС не собирается останавливаться в ближайшее время, и будет длительный период ограничительной монетарной политики по крайней мере в течение следующего года или около того", - сказала главный инвестиционный директор компании JB Were в Сиднее Салли Олд.

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Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) упал на 1,4% до минимума с мая 2020 года. Японский Nikkei (.N225) упал на 0,8% и достиг двухмесячного минимума.

Кривая доходности в США углубила свою инверсию, поскольку инвесторы оценили шансы на мягкое экономическое приземление и подготовились к убыткам для долгосрочного роста.

Двухлетняя доходность выросла до 4,1320% в Азии, тогда как 10-летняя доходность держалась на уровне 3,5416%.

"Шансы мягкой посадки, вероятно, уменьшатся до той степени, что политика должна быть более ограничительной или ограничительной на более длительный срок", – сказал журналистам глава ФРС Джером Пауэлл после объявления о повышении ставок.

Австралийский и новозеландский доллары упали до минимума с середины 2020 года, причем австралийский доллар в четверг упал на 0,7% до 0,6586 доллара, а курс киви упал на 0,6% до 0,5816 доллара.

Между растущими геополитическими рисками по Украине и ястребиной Федеральной резервной системой, доллар США постоянно бешеный", – прокомментировал валютный стратег Элвин Тан из RBC Capital Markets в Сингапуре.

Напоминаем:

Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.





