ФРС США ожидаемо повысила ставку еще на 75 базовых пунктов, чтобы обуздать инфляцию

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Федеральная резервная система США (ФРС) повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 3–3,25%. Это уже третье подряд повышение ставки с таким шагом.

Такое решение было принято на заседании 21 сентября, сообщается на сайте регулятора.

"Последние показатели указывают на умеренный рост расходоа и производства. За последние месяцы количество рабочих мест значительно возросло, а уровень безработицы остался низким. Инфляция остается высокой, что отражает дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продовольствие и энергию, а также более широким ценовым давлением", - говорится в заявлении ФРС.

Американский регулятор также подчеркивает, что война России против Украины "влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности".

"Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и оказывают негативное влияние на мировую экономическую деятельность. ФРС очень внимательно относится к инфляционным рискам", - подчеркнули в ФРС.

ФРС также заявило, что стремится достичь максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе.

В поддержку этих целей регулятор решил повысить ключевую ставку до уровня 3-3,25%.

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В ФРС считают, что текущее повышение будет целесообразным.

"Кроме того регулятор будет продолжать сокращать свои запасы ценных бумаг казначейства и долговых обязательств агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотечным обеспечением агентств", - говорится в заявлении.

Отдельно подчеркивается, что ФРС "решительно стремится вернуть инфляцию до целевого уровня в 2 процента".

ФРС будет готова скорректировать позицию по денежно-кредитной политике, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей. Оценки ФРС будут учитывать широкий спектр информации, включая информацию о здравоохранении, условиях рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовые и международные события, резюмировали в регуляторе.

Решение стало достаточно ожидаемым, ранее повышение ставки на 75 б.п. ожидали аналитики.

Напомним:

Индекс потребительских цен в Соединенных Штатах в августе вырос на 0,1%, хотя экономисты ожидали его сокращения на 0,1% - ожидается, что Федрезерв в третий раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов.

В июле потребительская инфляция в США замедлилась до 8,5% по сравнению с июлем прошлого года (в июне показатель достиг рекордных с ноября 1981 года 9,1%).

Федеральный резерв США второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5%, с целью обуздать все более быструю инфляцию в стране.

Экономическая правда