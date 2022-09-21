Стало известно, кто стал новым гендиректором Оператора ГТС Украины

пресс-служба Укртрансгаза

Новым директором Оператора ГТС Украины стал Павел Юзеф Станчак, он заменил на должности уволенного накануне Сергея Макогона.

Об этом свидетельствуют данные открытого реестра Youcontrol.

До этого Станчак работал заместителем генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС.

Как пишет Интерфакс-Украина, в августе 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" утвердила Станчака президентом "Укртрансгаза". Однако он не смог начать исполнять обязанности из-за отсутствия доступа к гостайне и в ноябре был переведен на должность вице-президента УТГ.

в 2003-2004 годах в PGNiG Станчак отвечал за отделение функции оператора газотранспортной системы и образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System.

Впоследствии работал в должности технического директора – члена правления этой компании до 2008 года. А также являлся техническим директором – членом правления PGNiG Technologie.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

макогон заявил, что узнал об увольнении, находясь в командировке и назвал такие действия МГУ диверсией, которая имеет целью парализовать работу стратегической компании во время войны и начала осенне-зимнего периода.

Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с момента его создания в 2019 году.





