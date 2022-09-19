"Магистральные газопроводы Украины" уволили гендиректора Оператора ГТС Макогона

Наблюдательный совет "Магистральных газопроводов Украины" в пятницу, 16 сентября, прекратил полномочия гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона.

Об этом говорится в сообщении на сайте АО "Магистральные газопроводы Украины".

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "ОГТСУ" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", - говорится в заявлении.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. 4 голоса против 1-го. Пока не понял по каким причинам", - написал в Facebook Макогон.

"Не знаю, что это? Диверсия – парализовать работу стратегической компании во время войны и начала ОЗУ?"

Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу коруправления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса. После двух неудачных попыток провести через КМУ своего человека без конкурса. Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский Союз, Секретариат Энергетического Сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления ОГТС, которая предусматривает:

1. Создание нового наблюдательного совета в самом ОГТСУ

2. Уже новый наблюдательный совет ОГТСУ должен выбрать новый состав правления ОГТСУ через прозрачный конкурс.

3. МГУ должно быть ликвидировано как лишнее звено управления.

Конечно, это происходит с неформальной поддержкой Министерства Энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ", - добавил он.

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Такое решение МГУ он назвал "очень безответственным, ставящим под угрозу энергетическую безопасность страны".

Напомним:

В августе ЭП писала, что Министерство энергетики предлагает назначить на должность руководителя "Оператора ГТС" заместителя министра энергетики Николая Колесника вместо Сергея Макогона, возглавляющего компанию с 2019 года.

В распоряжении ЭП также оказалось письмо НАПК главе Наблюдательного совета МГУ, в котором агентство предупреждает о возможном конфликте интересов у Колесника.

Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с момента ее создания в 2019 году, Колесник получил должность замминистра энергетики в мае текущего года.

Экономическая правда