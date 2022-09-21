После объявления мобилизации в РФ цены на авиабилеты в "безопасные" страны резко выросли

После объявления частичной мобилизации в РФ цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.

Об этом пишет канал "Можем объяснить" со ссылкой на данные российских авиасервисов.

Так, на 21 сентября распроданы все билеты на прямые рейсы по самым популярным направлениям, включая Ереван и Стамбул.

В столицу Армении, Турции и Узбекистана на среду осталось по одному билету.

Цены на рейсы в Тбилиси и Баку резко выросли. Кратчайшие перелеты в Грузию стоят около 120 тыс рублей, в Азербайджан – 248 тыс рублей. У Ереван билетов на среду нет, минимальная цена на рейс в четверг составляет 86 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в российском сегменте Google на пик вышел запрос "куда уехать из России" – это произошло сразу после обращения Путина и Шойгу о мобилизации. Больше эта тема интересует жителей приграничной Белгородской области.

"В соцсетях также ходят слухи о том, что РЖД перестала продавать билеты без справки от военкомата. Однако в службе поддержки компании МО опровергли их: "ограничений нет", – добавляет издание.

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Напомним:

Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Экономическая правда