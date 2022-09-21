Сразу после выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван
Среда, 21 сентября 2022, 10:25 -
Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.
Об этом пишут Meduza и "Верстка".
"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.
Напомним:
Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
Экономическая правда