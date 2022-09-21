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Сразу после выступления Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван

Среда, 21 сентября 2022, 10:25 - Алексей Павлыш

Сразу после выступления президента РФ Путина, во время которого он, в частности, объявил о частичной мобилизации, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван.

Об этом пишут Meduza и "Верстка".

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним:

Президент России Владимир Путин утром в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Экономическая правда

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