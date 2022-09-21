Экс-чиновников "Центрэнерго" разоблачили на махинациях с газом на 8 миллионов – НАБУ

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам в злоупотреблении властью и служебном подлоге, из-за которых ПАО "Центрэнерго" незаконно переплатило за природный газ 8,25 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины", - заявили в НАБУ.

Так, речь идет о:

двух бывших членов правления ПАО "Центрэнерго";

действующего начальника одного из департаментов ПАО "Центрэнерго";

директора частного компании.

"Поскольку один из эксчленов правления компании скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2019 года ПАО "Центрэнерго" заключило с частной компанией договор на поставку газа, а в мае 2020 года произвело предоплату за законтрактованный объем газа на июнь 2020 года.

"Впрочем, газ поставили лишь на часть предоплаты, а возникшая перед ПАО "Центрэнерго" задолженность решили нивелировать, подняв цену уже фактически поставленного газа путем подделки официальных документов. В результате, ПАО "Центрэнерго" нанесен ущерб на сумму 8,25 млн грн", - говорится в позиции НАБУ.

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По данным ЭП, речь идет о газе, который "Центрэнерго" продало компании "Юнайтед Энерджи" из орбиты Игоря Коломойского по прямому договору.

Экономическая правда