Рада привязала газовую ренту к внутренним ценам

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7732, которым расчет ренты за пользование недрами временно привязан к внутренним ценам на газ.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта №7732 в первом чтении проголосовали 264 нардепа, его принятие в целом поддержали 268 депутатов.

"Из-за военной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ее газового шантажа Европы, цена на газ в Европе на природный газ начала увеличиваться и достигла рекордных показателей - более 3500 долларов США за 1000 кубических метров.

В то же время, в Украине был создан запрет экспорта природного газа, что привело к тому, что стоимость реализации продукции в разы ниже цены, по которой платится рента.

В результате, большая часть газодобычи стала убыточной, что приводит к снижению объемов газодобычи, что увеличивает зависимость от импорта природного газа в Украину", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагают с 1 августа 2022 года и до полной отмены запрета на осуществление экспорта украинского газа убрать из расчета ренты среднеарифметическое значение таможенной стоимости импорта и котировок на нидерландском газовом хабе ТТF.

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Предполагается, что расчет будет осуществляться на основании максимального показателя одной из величин:

средневзвешенная цена в договорах НАК "Нефтегаз Украины", заключенных в рамках закупки природного газа собственной добычи на организованных товарных рынках;

средневзвешенная цена продажи природного газа по результатам торгов на организованных товарных рынках без учета НАК и ее "дочек";

среднее арифметическое значение средней цены VTP Gas price на следующий месяц и она же на условиях предоплаты.

Напомним:

В марте Верховная Рада проголосовала за кратное повышение ставок ренты за добычу газа в зависимости от биржевой цены, нормы будут действовать на время военного и чрезвычайного положения.

Экономическая правда