Госбюджет-2023 будет приниматься по сокращенной процедуре – нардеп

Процедура принятия госбюджета Украины на 2023 год должна пройти по сокращенной процедуре.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"В этом году будет сокращена процедура принятия Бюджета на 2023 год", – написал он.

По словам нардепа, в ближайшие дни состоится представление бюджета, на первой неделе октября будет голосование за предложения депутатов (первое чтение), и на третьей неделе октября состоится голосование финальной версии (второе чтение и в целом).

Также Железняк сообщил, что бюджетный Комитет ВРУ рассмотрел проект бюджета на 2023 год и "принял к сведению".

"Это первая стадия – представление. Далее презентация в зале Рады без голосования. За – 19", - отметил нардеп.

По его словам, "против" или "воздержался" никого не было. Лишь один "не голосовал".

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Напомним:

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год, теперь он направляется на рассмотрение Верховной Рады.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных заключений.

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Экономическая правда